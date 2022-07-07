Чемпионат России по тентпеггингу прошел в Щелковском округе

Чемпионат РФ по тентпеггингу прошел в Щелковском округе. Эта старинная дисциплина конного спорта стремительно развивается и, по мнению многих специалистов, имеет серьезные шансы стать со временем олимпийским видом.

На первый взгляд, это может показаться какой-то разновидностью конного поло. А на второй — чем-то странным и несерьезным. Между тем, тентпеггинг — одна из 10 дисциплин, официально признанных Международной федерацией конного спорта.

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По правилам соревнований, всадник должен на максимальной скорости с помощью различных видов кавалерийского оружия выдернуть из земли специальный колышек — пег. Все упражнения требуют от всадника высоких навыков в управлении лошадью и уверенного владения копьем или саблей.

«На мой взгляд — это самая такая динамичная и самая доступная для любого конника дисциплина. То есть, это, пожалуй, единственная дисциплина конного спорта, которая позволяет претендовать и выполнить, по крайней мере, нормативы уровня мастера спорта России для спортсмена-любителя», — сказал исполнительный директор ассоциации конного спорта России Сергей Калинин.

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