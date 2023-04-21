Подмосковье 21 апреля 2023, 08:35 Чемпионат России по стоклеточным шашкам стартовал в Одинцове

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Чемпионат России по стоклеточным шашкам проходит в селе Покровское в Одинцовском округе. Участие в турнире принимают около 150 человек, среди которых гроссмейстеры и чемпионы мира.

Выступают на чемпионате 30 женских и 15 мужских команд. Правила классические, но на игровой доске вместо 64 клеток — 100.

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«Играть легко, выиграть сложно. <…> Нужно, во-первых, думать на несколько ходов вперед, во-вторых, не прозевать ситуацию. Потому что в шахматах, если ты проиграл фигуру, ты можешь ее быстро отыграть. А в шашки, если ты проиграл комбинацию, ты теряешь сразу несколько фигур и, конечно, уже сложнее будет отыграться», — рассказал президент Федерации шашек России Анатолий Никитин.

Залог успеха в этом интеллектуальном виде спорта — усидчивость и математический расчет. С мнением, что шашки сейчас не популярны, профессионалы категорически не согласны.

«Мы проводим мероприятия на днях городов в различных наших регионах, и люди охотно играют по 400 партий за день с гроссмейстерами», — поделился Анатолий Никитин.

Победители турнира получат денежный приз в размере 50 тысяч рублей. Лучшие спортсмены отправятся в Турцию на первенство Европы, которое стартует 23 апреля.

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