Подмосковье 28 августа 2023, 16:53 Чемпионат России по скоростной сборке пазлов прошел в Клину Данила Кирьянов

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Одиннадцатый чемпионат России по скоростной сборке пазлов состоялся в клин. Его провели в рамках праздничных мероприятий ко Дню города в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий».

В соревнованиях приняли участие 172 человека из 30 городов России. За плечами многих из них сотни и тысячи собранных головоломок. Специально к конкурсу компании «Стелла+» подготовила уникальный набор пазлов с изображением достопримечательностей Клина.

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