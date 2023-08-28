28 августа 2023, 16:53
Чемпионат России по скоростной сборке пазлов прошел в Клину
Одиннадцатый чемпионат России по скоростной сборке пазлов состоялся в клин. Его провели в рамках праздничных мероприятий ко Дню города в парке культуры и отдыха «Сестрорецкий».
В соревнованиях приняли участие 172 человека из 30 городов России. За плечами многих из них сотни и тысячи собранных головоломок. Специально к конкурсу компании «Стелла+» подготовила уникальный набор пазлов с изображением достопримечательностей Клина.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Клин
Реклама
Реклама