Подмосковье 23 декабря 2022, 19:33 Чемпионат России по шорт-треку стартовал в Коломне

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В конькобежном центре «Коломна» стартовал чемпионат России по шорт-треку среди мужчин и женщин. Об этом рассказали в Минспорта Московской области.

В соревнованиях принимают участие более 70 спортсменов из 15 регионов России.

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Торжественная церемония открытия соревнований состоится в конькобежном центре «Коломна» 24 декабря в 12:30, уточнили в Минспорта. Чемпионат продлится до 25 декабря.

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Все желающие могут посмотреть онлайн-трансляцию чемпионата на RuTube и во «ВКонтакте».

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