Подмосковье 20 декабря 2022, 01:06 Чемпионат России по настольному хоккею впервые прошел в Балашихе

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На «Арене Балашиха» впервые прошел третий этап открытого чемпионата России по настольному хоккею. Об этом сообщила пресс-служба Минспорта Московской области.

В турнире приняли участие 37 спортсменов, соревнования проходили по международным правилам. Каждый матч длился пять минут, уточнили в пресс-службе.

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Этап открытого чемпионата РФ по настольному хоккею в Балашихе посетили игроки МХК «Русские Витязи».

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Чемпионат РФ по настольному хоккею проходит в пять этапов — первый этап провели в Казани, второй — в Новокузнецке, третий состоялся в Балашихе. Четвертый этап будет проходить в Санкт-Петербурге, а заключительный пятый — в Курске.

По результатам турниров 20 лучших участников чемпионата России и 10 участников Кубка РФ примут участие в Суперкубке, который пройдет в мае 2023 года.

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