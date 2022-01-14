14 января 2022, 11:04
Чемпионат России по мотогонкам на льду проведут в Луховицах с 22 по 23 января
Первый этап Высшей лиги командного чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет в Луховицах с 22 по 23 января. Все развернется на стадионе «Спартак».
Чемпионат начнется в 12:00. Его проведут с соблюдением всех санитарно-эпидемических правил.
Входной билет для ребенка в возрасте до 14 лет можно будет приобрести за 50 рублей, для взрослого — за 200.
Участниками соревнований станут команды из Новосибирска, Тольятти, Глазова, Саранска, Каменск-Уральского, Луховиц и Калтасинского района Башкортастана.
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