Чемпионат России по мотогонкам на льду проведут в Луховицах с 22 по 23 января

Первый этап Высшей лиги командного чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет в Луховицах с 22 по 23 января. Все развернется на стадионе «Спартак».

Чемпионат начнется в 12:00. Его проведут с соблюдением всех санитарно-эпидемических правил.

Входной билет для ребенка в возрасте до 14 лет можно будет приобрести за 50 рублей, для взрослого — за 200.

Участниками соревнований станут команды из Новосибирска, Тольятти, Глазова, Саранска, Каменск-Уральского, Луховиц и Калтасинского района Башкортастана.

Ранее сноубордисты из самых разных уголков России показали экстремальное шоу в Балашихе. Они приехали, например, из Кронштадта, Нижнего Новгорода, Петрозаводска и не только.