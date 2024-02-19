Подмосковье 19 февраля 2024, 22:10 Чемпионат России по мотогонкам на льду прошел в Красногорске Телеканал «360»

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Красногорск стал ареной для главного события в мире мотоспорта на льду — Lemarc Чемпионата России по мотогонкам на льду. Сильнейшие мотогонщики страны, в том числе чемпионы и вице-чемпионы России, Европы и мира, собрались на льду стадиона «Зоркий», чтобы побороться за звание лучших.

На торжественном открытии чемпионата присутствовали значимые фигуры мотоспорта: Президент Федерации мотоциклетного спорта России Александр Джеус и Александр Залдастанов, основатель и лидер знаменитого байкерского клуба «Ночные волки». Событие привлекло огромное количество зрителей, среди которых были не только жители Красногорска, но и гости из разных уголков страны.

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«Спидвей Красногорска — это гордость! Все знают, что 85 лет назад первый мотоцикл в Красногорске почувствовал лед. И мы возродили эту традицию в прошлом году. Сегодня мы продолжаем эту традицию. Я хочу поблагодарить ветеранов отрасли, кто создали, придумали это, объединили всех нас», — сказал глава Красногорска Дмитрий Волков.

Захватывающая борьба за чемпионский титул развернулась между Никитой Богдановым из Уфы и Динаром Валеевым из Тольятти, которые до финала разделял всего один балл. В решающем заезде Богданов продемонстрировал высочайший класс и мастерство, обойдя своего соперника и завоевав золотую медаль Чемпионата России.

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