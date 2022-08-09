Чемпионат России по конкуру пройдет в Подмосковье в августе

Чемпионат России по конкуру пройдет в подмосковсном Ногинске 10–14 августа. Это один из самых важных турниров конного спорта. Там же состоится чемпионат регионов.

Общий призовой фонд двух турниров составит пять миллионов рублей. Соревнования определят лучших в командном заезде и личном первенстве.

В первый день мероприятий участники пройдут маршрут «На резвость и управляемость» с высотой препятствий 145 сантиметров. Во второй день наездники пробегут «В два гита», в третий их ждет утешительный маршрут, а 14 августа состоится гран-при с высотой препятствия 155 сантиметров. Турниры пройдет в конно-спортивном комплексе Horseka.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов. Это бассейны, крытые катки и стадионы.