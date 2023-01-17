Подмосковье 17 января 2023, 16:43 Чемпионат России по индорхоккею среди женских команд пройдет в Электростали

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Чемпионат России по индорхоккею среди женщин пройдет с 20 по 22 января в Электростали. Спортсменки из пяти команд встретятся на поле «Теннис-центра».

Соревнования начнутся 20 января, в 10:00. Первая игра пройдет между командами «Восток» и КСШОР «Спартак». В 11:00 на площадку выйдут сборная Свердловской области и СШОР по игровым видам спорта. В 12:00 пройдет игра «Динамо-Электросталь» с КСШОР «Спартак». В 13:00 команда «Восток» встретится с СШОР по игровым видам спорта. В 14:00 игровой день завершится матчем между командой «Динамо-Электросталь» и сборной Свердловской области.

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Еще пять игр пройдут 21 января. Матчи полуфиналов, игра за третье место и финал состоятся 22 января.

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Трансляции матчей будут доступны в группе «ВКонтакте» «Динамо-Электросталь».

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