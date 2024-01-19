19 января 2024, 13:34
Чемпионат России по греко-римской борьбе начался в Подмосковье
Церемония открытия чемпионата России по греко-римской борьбе состоялась в Наро-Фоминске. На турнир заявлено более 300 спортсменов из 49 регионов страны.
«В Подмосковье ежегодно проводятся крупные турниры по классической борьбе, представители региона выступают на международной арене в составе сборной России», — сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
Реклама
Важно, что по итогам комплексного зачета в 2023 году Московская область впервые в истории заняла первое командное место в греко-римской борьбе.
В этом году на борцовских коврах спортивного комплекса «Нара» разыграют медали в десяти весовых категориях. Московскую область на чемпионате России представляют 22 спортсмена.
«Сегодня здесь лучшие спортсмены со всех уголков нашей великой родины, организаторы отнеслись ко всему с пониманием. Сегодняшний чемпионат — это отличная возможность для ребят проверить свои силы, очень много достойной молодежи в каждой весовой категории», — подчеркнул президент федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров в Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Реклама
Реклама