Чемпионат России по гандболу прошел в Чехове

В Чехове прошел чемпионат России по гандболу. За золотые медали сразились «Чеховские медведи» и команда из Челябинска «Динамо-Сунгуль». Наблюдали за матчем девушки из женской гандбольной команды «Чайка».

Гандбольную команду «Чеховские медведи» называют непобедимой. Боевой дух этих спортсменов способен поразить каждого. Вдохновленный примером гандболистов советник по работе с инвалидами в Чехове Руслан Коловский создал женскую команду «Чайка». Сейчас в ней играет 10 девушек с нарушением слуха. Администрация Чехова решила сделать начинающим спортсменкам сюрприз и пригласила на чемпионат России по гандболу. Поединок между «Чеховскими медведями» и «Динамо-Сунгуль» девушки смотрели, затаив дыхание.

Женскую гандбольную команду «Чайка» сформировали в ноябре 2020 года. Подобных команд в Московской области нет. За короткое время девочки показали серьезные успехи в спорте.

«У нас много желающих заниматься гандболом и, глядя на вас, мы готовим базу, чтобы на системной основе вы тренировались и готовились к полноценным соревнованиям», — рассказал Григорий Артамонов, глава городского округа Чехов.

Татьяна Ярошенко — капитан команды. Гандболом девушка занимается всего год, но у нее большие планы.

«Я мечтаю играть в команде сборной России. И в ближайшее время хочу попасть в Сурдлимпийские игры, которые состоятся в 2022 году», — поделилась Татьяна Ярошенко, капитан женской команды по гандболу «Чайка».

Два раза в неделю спортсменки тренируются на большой арене во дворце спорта «Олимпийский». В успехе девочек уверены все: как родители, так и тренеры.

«Сейчас наши спортсмены только приехали с Паралимпийских игр, но уже пора сегодня тренироваться на следующие Паралимпийские и Сурдлимпийские игры», — уточнила Татьяна Карзубова, директор клуба «Равные возможности».

Чемпионат России по гандболу подошел к концу. Как обычно «Чеховские медведи» оказались на высоте. Они разгромили на своей площадке челябинский «Динамо-Сунгуль». Итог матча: 39:20. Своей победой медведи в очередной раз закрепили свое звание лучших. Вдохновленные игрой девушки из команды «Чайка» планируют участвовать во всероссийских соревнованиях. А дальше — покорять Сурдлимпийский пьедестал.