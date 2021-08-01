Чемпионат России по дрэг-рейсингу стартовал в Подмосковье

Первый этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу состоялся на этих выходных. Заезды прошли на автодроме RDRC Racepark в подмосковном Раменском. В них приняли участие профессиональные команды из разных регионов России.

Соревнования проходят в четырех классах. Городские автомобили принимают участие в заездах в классе ET. Еще три класса разделены временным ограничением прохождения дистанции: 8,6, 7,6 и 6,8 секунды.

В этом сезоне в соревнованиях принимает участие большое количество профессиональной гоночной техники. Пилот команды RDRC Technology Дмитрий Лисин из Москвы участвовал в заезде на дрэгстере «Элли The Fox». Раньше он соревновался в уличных гонках на своей семейной машине, но потом решил подойти к делу серьезнее. Дмитрий отметил, что трасса в Раменском является единственной в России, которая подходит для такой техники.

Пилот команды Maxride Motorsport Константин Найт из Санкт-Петербурга участвовал в заезде вместе с женой. Его супруга — на Toyota MR2, а сам он уже пересел на топ-драгстер.

Сергей Буленко приехал на соревнования из Омска. Он принимает участие в чемпионатах России с 2014 года. Машина гонщика — Chevrolet Corvette с автоматической коробкой, под капотом — две турбины и семилитровый мотор. Сергей участвует в соревнованиях в классе с предельным временем прохождения дистанции 8,6 секунды.

Борьба в самом престижном классе 6,8 была особенно ожесточенной. Сразу несколько гонщиков собрались бросить вызов пятикратному чемпиону, рекордсмену России на дистанции 402 метра Дмитрию Саморукову на его знаменитому Dodge Viper.

Второй этап состоится 14–15 августа на том же автодроме в поселке Верея.