Чемпионат России по автокроссу прошел в Истре

На территории Истры прошел чемпионат России по автокроссу. В соревнованиях принимали участие КамАЗы, багги, спринты. Проходили даже детские заезды — несмотря на юный возраст, участники соревновались как взрослые.

Трасса была выполнена в виде замкнутой кривой. Она расположилась на арене «Бужарово». Некоторые участники приезжают сюда буквально каждый год, чтобы не потерять ощущение высокой скорости.

«Я участвовал на „газели“. ГАЗ-51, 52 и на 130. И на УАЗах участвовал. Я всю жизнь посвятил этим гонкам, я гоняю уже 60 лет», — рассказал Игорь Борисенко.

Гонщики приехали побороться за звание лучшего со всей России. Команда одного из участников, Артема, преодолела 2430 километров.

«Мы приехали с Ямало-Ненецкого автономного округа, принимаем участие в этапах чемпионата России. Так как здесь проходит этап, тоже принимаем участие. Отличная трасса, высоко подготовленная. Нам очень нравится принимать здесь участие. Зимой наши пилоты заняли первое и второе место. Очень патриотично, спортивно и высокая организация», — поделился Артем.

Для участников и всех зрителей организовали множество удобств. Например, сделали комфортабельные трибуны, открыли фуд-корт. Мотоклуб «Русский рассвет» представил целую выставку ретро мотоциклов. Можно подходить, смотреть, трогать и кататься на «Урале».

Автокросс на арене «Бужарово» подарил участникам и гостям мероприятия массу эмоций. Впечатлений хватит на год — ровно до следующих гонок.