Чемпионат России по мотогонкам пройдет в Зарайске

В подмосковном Зарайске проведут чемпионат России по мотогонкам. Соревнования пройдут 19 и 20 сентября. Это первые официальные гонки после отмены ограничений, связанных с коронавирусом.

Чемпионат России по эндуро проведут в Зарайске 19 и 20 сентября. Эндуро — это экстремальные мотогонки по бездорожью.

Трассу к соревнованиям готовили все лето. Ее специально начиняли бревнами, валунами и другими препятствиями, в зависимости от сложности соревнований. Для зрителей организовали фан-зону со сценой. Для них выступит кавер-группа.

Зарайск выбрали местом проведения чемпионата неслучайно. В 2019 году в округе открыли мотопарк для любителей технических и экстремальных видов спорта.

Соревнования продлятся два дня. Гонщики поедут в пяти зачетах — «Е1»; «Е2»; «Е3»; «Открытый» и «Любители». Среди зрителей разыграют призы от партнеров организатора соревнований — iPhone 11, iPad и электросамокат.

В чемпионате примет участие один из самых ярких и титулованных мотогонщиков Сергей Поваров. Он является мастером спорта международного класса, многократным чемпионом СССР и России по мотокроссу и эндуро, участником чемпионата мира. Сергей — первый российский участник ралли рейдов «Дакар» и «Ралли Фараонов».

Борьба за первое место будет напряженной. Среди участников Давид Леонов, мастер спорта по мотокроссу, многократный призер чемпионата России по мотокроссу, участник Red Bull Romaniacs, Erzberg Rodeo и других престижных мировых гонках; Анастасия Нифонтова, мастер спорта международного класса по мотоспорту, чемпионка мира по кросс-кантри ралли FIM 2015 года, двукратная вице-чемпионка мира (2014 и 2016) и серебряный призер Ралли «Дакар»-2017 в женском зачете.

Так же на соревнования приедут многократные чемпионы России и призеры чемпионата Европы: Андрей Леонов (Зарайск), Алексей Никишкин (Самара), Илья Маликов (Москва), Дмитрий Золотов (Йошкар-Ола), Данила Миронов (Москва), Завгородний Максим (Краснодар), Дерин Владимир (Краснодар), Даниил Комков (Орехово-Зуево).

Мероприятие проведут с соблюдением всех правил безопасности.