Чемпионат рабочих профессий

Финал VIII национального чемпионата WorldSkills Russia стартовал 6 сентября. Он продлится до 21 сентября. Впервые его организовали в дистанционно-очном формате. Участники демонстрируют свои умения по 201 компетенции.

Кропотливая работа. Один из конкурсантов настраивает 3D-сканер. В кабинете проходит компетенция «Аддитивное производство». Это технология послойного наращивания и синтеза объектов, по сути 3D-печать. Никита Надежин дважды становился призером чемпионата WorldSkills Russia именно в этой компетенции, сегодня выступает уже экспертом.

«Само себе направление это имеет большой потенциал, можно делать разные сложные фигуры, детали, которые не может человек выточить на станке, поэтому обращается к машине», — уточнил Никита Надежин, эксперт в компетенции «Аддитивное производство».

Всего в финале чемпионата WorldSkills Russia, который проходит в течение двух недель 201 компетенция, соревнования проходят на региональных площадках в 32 колледжах Московской области. Например, в Щелковском колледже в том числе выявляют лучших в информационных кабельных сетях, ландшафтном дизайне, ремонте и обслуживании легковых автомобилей. Для колледжа принимать финал — это престиж, для студентов — возможность будущей карьеры.

«Детям интересно, это и приобретение практических навыков, и плюс заинтересованность их, потому что это потом дает им трудоустроиться, потому что многие предприятия наблюдают за этим чемпионатом. И, соответственно, успешным детям они предоставляют потом и практику, и рабочие места на предприятиях», — пояснила Юлия Корнилова, заместитель директора по учебной работе Щёлковского колледжа.

В этом году финал чемпионата WorldSkills Russia впервые проходит в дистанционно-очном формате. Поэтому камер никто не стесняется. Рядом с ребятам стоит по 3-4 камеры с экспертами по видеосвязи. Всего в национальном первенстве выступает почти три тысячи человек из 85 регионов России, которые определят лучших в каждой компетенции до 21 сентября.