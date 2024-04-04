Подмосковье 04 апреля 2024, 13:17 Чемпионат «Профессионалы» по информационной безопасности завершился в Подмосковье школьники от 14 лет / Министерство образования МО

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Региональный этап чемпионата «Профессионалы» по информационной безопасности завершился в Подмосковье. Он прошел на базе подольского колледжа имени Никулина.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, в работе с серверным оборудованием соревновались и проведении анализа защищенности IT-систем школьники в возрасте с 11 до 13 лет. Первое место заняли Светлана Главатских и Иван Гнедко из подольского лицея № 1, второе — Даниил Волженков и Илья Володин из подольского лицея № 23, третье — Дмитрий Шершаков и Казанфар Рагимов из красногорской гимназии № 2.

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В чепионате также участвовали студенты коллджей. Они решали задачи по киберзащите корпоративной IT-инфраструктуры. Победителями стали Илья Гамм и Егор Широков из Подольского колледжа имени Никулина, второе место завоевали Антон Ежов и Екатерина Кашлева из Раменского дорожно-строительного техникума, третье — Марина Кривега и Дмитрий Налбантов из Ногинского колледжа.

Навыки в проактивном анализе, киберкриминалистике и эксплуатации уязвимостей показали школьники старше 14 лет. Среди них лучшие результаты показали Софья Кузнецова и Ярослав Понетайкин из подольского лицея № 1, второе место заняли Иван Агений и Тимофей Вишняков из подольского лицея № 23, а третье — Андрей Черных и Дарина Овсянникова из ивантеевского Образовательного центра № 7.

«С каждым годом мы видим, что талантливая молодежь Подмосковья доказывает делом, что она одни из лучших в России, справляясь с заданиями, которые разработаны и тесно связаны с реальным сектором экономики. Очень приятно осознавать, что будущее нашей страны в надежных руках — руках настоящих профессионалов своего дела», — главный эксперт чемпионатного движения по информационной безопасности Денис Ильин

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