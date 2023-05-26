Подмосковье 26 мая 2023, 13:23 Чемпионат профессионального мастерства среди людей с ОВЗ «Абилимпикс» начался в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования МО

Читать 360tv в

Девятый чемпионат «Абилимпикс» будет проходить в Подмосковье с 26 по 31 мая. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В этом году в чемпионате примут участие 924 человека. Они продемонстрируют экспертам свое профессиональное мастерство и навыки в 93 компетенциях. На этот раз в список включены пять новых направлений, в том числе «Рабочий лесного хозяйства», «Управление складированием» и «Экспедирование грузов».

Реклама

Сдача ЕГЭ в Подмосковье началась 26 мая. Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты.