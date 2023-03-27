Подмосковье 27 марта 2023, 12:29 Чемпионат Подмосковья по практической стрельбе собрал 140 участников в Балашихе

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Чемпионат и первенство Подмосковья по практической стрельбе из пневматического пистолета прошли в спортивном комплексе имени Донской в Балашихе. Участие в соревнованиях приняли более 140 стрелков от девяти лет и старше.

Участников соревнований приветствовала депутат Государственной думы Татьяна Буцкая.

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«Сегодня золотая медаль достанется только одному, и надо сделать все, отдать все силы, чтобы ее заполучить. Иногда до победы остается только половина шага, и это необходимо пройти, чтобы оказаться на пьедестале. Я желаю сегодня вам победы, самое главное — одержать победу над собой», — сказала Татьяна Буцкая.

Побороться за победу приехали юные стрелки из 20 регионов России. Балашиху на соревнованиях представляли 30 участников клуба «Атом».

«Такие соревнования очень популярны, на них приезжают много людей. Мы всегда участвуем в их организации, вкладываем в это душу. <…> На занятиях в нашем клубе мы поддерживаем традиции, рассказываем детям о патриотизме и нравственных ценностях. У нас постоянно занимаются около 40 человек. Также люди приходят, чтобы познакомиться с культурой безопасного обращения с оружием», — рассказала директор центра «Атом» Лина Карагедова.

Турнир был посвящен памяти Героя России старшего лейтенанта спецназа Росгвардии Александра Потапова, погибшего в ходе СВО.

«Это официальные соревнования по практической стрельбе, проводимые в Московской области. Но в этот раз администрация Балашихи обратилась с инициативой посвятить чемпионат Александру Потапову. Руководство дивизии имени Дзержинского поддержало нас. Важно, чтобы подвиг героя передавался из поколения в поколение, это патриотическая миссия», — отметил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Александр Потапов погиб 30 августа 2022 года во время удара ракетами HIMARS по рынку в городе Изюме. Он заслонил собой от осколков двух девушек.

«Хотелось бы, чтобы у вас у каждого остались воспоминания о подвиге Александра Потапова, чтобы вы рассказывали своим братьям и сестрам о его героизме. Он закрыл собой и спас людей, не думая, какие будут последствия, не думая о смерти», — сказал командир отдельной дивизии особого назначения имени Дзержинского генерал-майор Николай Кузнецов.

Стрелки соревновались не только в меткости, но и в скорости прохождения этапов. Сумма выбитых очков делилась на затраченное время. Таким образом, победителем турнира стал участник с наивысшим показателем сочетания скорости и меткости.

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