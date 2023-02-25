Подмосковье 25 февраля 2023, 19:26 Чемпионат Подмосковья по мас-рестлингу состоялся в Долгопрудном

Читать 360tv в

Чемпионат по мас-рестлингу, или перетягиванию палки, прошел среди мужчин и женщин в спортивном зале ФСК «Салют» в Долгопрудном. В турнире поучаствовали команды из округа, а также из Люберец, Химок, Королева и Москвы.

На церемонию открытия пришел замначальника управления культуры и спорта Долгопрудного Владимир Белолипецкий.

Реклама

Мас-рестлинг — бесконтактный вид единоборства. Для победы спортсмену необходимо вырвать палку из рук соперника или перетянуть его на свою сторону. Поединок длится до двух побед в нескольких раундах.

Реклама

В конце победители и призеры получили медали и дипломы чемпионата, а все участники — памятные подарки. Организатором мероприятия выступила Федерация мас-рестлинга Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».