Чемпионат Подмосковья по бильярдному спорту провели в Дмитрове

Чемпионат Подмосковья по бильярдному спорту прошел в городском округе Дмитров. Правила соревнований — «американка», из подарков — чехлы для кия.

Для соревнований установили 10 столов. Каждый игрок демонстрирует свою тактику — сильные или же крученые удары, силу отскока от борта и от других шаров.

Правил в бильярде придумали много. Именно по этой причине соревнования по этому олимпийскому виду спорта так и не провели среди профессионалов: страны попросту не могут договориться, как именно играть. В Дмитрове же катают «американку».

«Этот биллиард в народе называется „американка“. Здесь очень сложные правила, которые не соблюдаются в обычных барных играх, и, естественно, здесь есть штраф», — рассказал главный судья чемпионата Вячеслав Назаров.

Победителям и призерам чемпионата Московской области по бильярдному спорту вручат кубки и чехлы для кия, рассказал президент Федерации бильярдного спорта Подмосковья Вадим Кайбелев. Кроме того, участников наградят подарочными сертификатами на разные услуги, товары и сервисы, а также сувенирами.

Помимо сегодняшних победителей на чемпионате чествовали и недавних триумфаторов — женскую команду Подмосковья, которая заняла третье место на Первенстве России.