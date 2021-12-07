Руководителей и студентов Подмосковья пригласили на чемпионат по управлению бизнесом в декабре

Руководители, предприниматели, аспиранты, студенты и госслужащие смогут принять участие в Кубке Подмосковья по стратегии и управлению бизнесом. Он состоится с 10 по 21 декабря. Участие бесплатное, а победители отправятся на национальный этап.

Чемпионат поможет обрести и улучшить навыки управления международной компанией. Для этой цели в соревнованиях задействуют бизнес-симулятор.

Он будет моделировать работу предприятия в конкурентной среде. Это региональный этап чемпионата Global Management Challenge.

Команды получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми данными, разрабатывают стратегию и комплекс решений в прямой конкуренции друг с другом Мининвест Подмосковья.

В командах будет от трех до пяти участников. Соревнование позволит отработать навыки анализа финансовой отчетности и диагностики состояния компании, создания эффективной стратегии работы и не только.

Как все будет?

Участникам потребуется принимать ключевые решения для управления компанией: сколько товаров произвести, какое количество техники купить, какой оптимальный рекламный бюджет выбрать и как удержать сотрудников от увольнения.

«Виртуальная бизнес-реальность максимально приближена к тому, что происходит в мировой экономике», — подчеркнули в Мининвесте Московской области.

Регистрация продлится до 11 декабря. К участию пригласили студентов и аспирантов, бизнесменов, государственных и муниципальных служащих, руководителей и сотрудников компаний Подмосковья.

Финал состоится 21 декабря. Лидеры представят Подмосковье в Ханты-Мансийске в мае 2022 года.

Зарегистрироваться для участия можно до 23:59 11 декабря на сайте globalmanager.ru/mosreg. Это бесплатно.