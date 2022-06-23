Чемпионат по стритболу впервые прошел в Солнечногорске

Молодежный турнир по стритболу под символичным названием «Вверх» прошел в Солнечногорске, на стадионе «Металлург». Он стал первым подобным чемпионатом в истории округа.

Источник фото: телеканал «360»

Местные спортсмены вдохновились дворовым футболом и сами просили организовать им состязания за баскетбольное кольцо.

«Вот этот турнир — он первый, он будет ежемесячным, в течение всего лета на разных площадках городского округа Солнечногорск. И данный турнир показал, что он пользуется популярностью, мы не ошиблись. Заявились 15 команд, болельщики пришли, в общем, все круто», — сказал директор МЦ «Возрождение» Евгений Кузнецов.

Источник фото: телеканал «360»

Возраст участников турнира варьировался от 14 до 35 лет — могли участвовать все, кто считается в России молодежью. Победителей соревнований будут выбирать каждый месяц, их ждут грамоты, медали и призы. Ближе к осени среди чемпионов планируют разыграть еще и суперкубок. Стать его обладателем имеют шанс все желающие.