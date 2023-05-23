23 мая 2023, 16:18
Чемпионат по стритболу стартовал в Мытищах
Чемпионат по стритболу «Реальные кабаны» стартовал в Мытищах. В этом году рекордное количество участников — 20 команд со всего Подмосковья.
Первая игра чемпионата по стритболу прошла на спортивной площадке на Летной улице. Матчи проходят по рейтинговой системе. Задача участников в 1-м туре — набрать очки. После этого сильнейшие команды сыграют между собой.
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«Участвуют команды из городов Королев, Мытищи, Пушкино, Щелково, Ивантеевки, Сергиева Посада и Москвы. Первый чемпионат стартовал у нас в 2009 году, сейчас у нас юбилейный, 15-й чемпионат. Каждый год он проводится, к нему все больше и больше интерес зрителей и игроков», — рассказал инструктор по спорту ЦФКиС «Олимп» Александр Сорокин.
Чемпионат по стритболу пройдет с мая до конца июня. Всего будет сыграно более 150 игр. Все участники получат кубки, медали и памятные призы.
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