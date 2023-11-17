Подмосковье 17 ноября 2023, 23:16 Чемпионат по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» прошел в Воскресенске Фото: администрация Воскресенска

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В ДК «Химик» в Воскресенске состоялся второй тур чемпионата муниципалитета по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». Мероприятие посетил глава городского округа Алексей Малкин.

«Наравне с юными воскресенцами ответил на два вопроса с командой сопровождающих. Каждая команда показала свою сплоченность и эрудированность», — заявил Малкин.

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Участниками игры стали шесть команд из школ. Это La’Cringe из гимназии № 1, «100-1» из школы № 99, «Топинамбур» из лицея № 23, «Наш директор думает, что мы играем в КВН» из школы № 5, «Метил» из Москворецкой гимназии и «Валерьянка» из Воскресной школы.

За одну минуту каждая из них должна была дать правильный ответ. Участники пишут их на бумажках и сдают. Ответившие правильное наибольшее количество раз становится победителем.

В итоге победили ребята из Воскресной школы, второе место заняла La’Cringe, третье — команда «100-1».

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