Подмосковье 01 апреля 2024, 11:09 Чемпионат по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» прошел в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Читать 360tv в

Рабочие коллективы предприятий, организаций и общеобразовательных учреждений Воскресенска приняли участие в чемпионате по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». Всего состязались 10 команд.

Среди участников команд были поклонники интеллектуальных игр из разных сфер. На чемпионате они проверили свои знания по множеству тем.

Реклама

Победителем 1-го тура чемпионата стала команда педагогов лицея № 23. Они получили подарки от партнера мероприятия — филиала «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Воскресенске.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Второй тур чемпионата пройдет летом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».