Подмосковье 16 августа 2023, 10:19 Чемпионат по сап-серфингу прошел в Пушкино Телеканал «360»

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Чемпионат и первенство Московской области по сап-серфингу прошли в Пушкино. Участие в заплыве приняли более 30 детей и взрослых из разных округов Подмосковья.

Река Серебрянка в Пушкино стала площадкой для проведения чемпионата и первенства Московской области по серфингу в дисциплине «Доска с веслом». Спортсменам предстояло продемонстрировать свою техническую и физическую подготовленность в технической гонке, спринте и марафоне.

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«У нас чемпионат Московской области, и он является отбором на чемпионат России. Поэтому основная цель — попасть в сборную команду», — поделился чемпион России по сап-серфингу Иван Ширшов.

Соревнования проводились по инициативе Московского областного отделения Российской федерации серфинга и при поддержке администрации городского округа Пушкинский. Лидеры чемпионата Московской области по серфингу в дисциплине «Доска с веслом» представят регион на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в сентябре в Санкт-Петербурге.

«В Московской области много спортсменов, которые этим видом спорта занимаются, но хотелось бы, конечно, больше. Мы привлекаем все больше детей к этому виду спорта», — отметила представитель Пушкинского гребного клуба Sup-energy Елена Кайнихина.

Техникой управления сапом, как говорят профессионалы, может овладеть каждый. Главное — держать равновесие и привыкнуть к особенностям управления.

«Очень много людей сейчас осваивает эту дисциплину. Надувные сапы — это массовая история, которая доступна абсолютно всему населению нашей страны. Спортивные сапы, они немножко другие. Они имеют определенные требования по весу, габаритам. Они более скоростные. На них можно развивать более высокую скорость. Они требуют профессиональной спортивной подготовки», — рассказала председатель Московского областного отделения Российской федерации серфинга Виктория Прошкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил организаторов и спортсменов на финале Кубка Овечкина.

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