Чемпионат по рыболовству WorldSkills стартовал в Подмосковье

Разведению и заготовке ценных рыб учат в подмосковном Дмитрове. С этого года студенты-рыбоводы могут показать свои навыки на региональном чемпионате WorldSkills. Он открылся в понедельник. Мероприятие посетил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Торжественная церемония открытия прошла в Дмитровском рыбохозяйственном технологическом институте Астраханского государственного технического университета (ФГБОУ ВО «АГТУ») в поселке Рыбное Дмитровского городского округа. Рыболовная отрасль — престижная с точки зрения заработной платы. Она идет на третьем месте после энергетики и финансов. С другой стороны, это достаточно тяжелые условия труда. Рыбаки уходят на длительный период времени Илья Шестаков замминистра сельского хозяйства РФ, глава Росрыболовства Заместитель генерального директора WorldSkills Russia Олег Базер рассказал, что в соревнованиях участвуют студенты СПО. Это колледжи, которые находятся в структуре университета. «Здесь существует связка между средним профессиональным образованием и высшим», — отметил он. Движение WorldSkills существует в России с 2012 года. Студенты колледжей и техникумов соревнуются за звание лучших в будущей профессии. Победы, а главное — знания, полученные в ходе подготовки, помогают найти хорошую работу.