Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс» прошел в Подмосковье

Награждение 32 победителей VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошло в Хотьково.

Движение «Абилимпикс» активно развивается в Московской области. Участники чемпионатов являются неотъемлемой частью экономической жизни региона, проходят стажировки, заключают трудовые договора с партнерами движения. Министерство образования Московской области поддерживает «Абилимпикс» финансово, информационно. Об этом рассказал министр образования Московской области Илья Бронштейн.

«Мы создаем специальные условия для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ в Подмосковье с 2013 года. На 78 объектах создали безбарьерную среду (приобретено специализированное оборудование, приспособлены территории, прилегающие к зданиям, проведена реконструкция и приспособление помещений). Выполнение этих мероприятий дало возможность осуществлять инклюзивное обучение студентов более, чем в 60 образовательных организациях профессионального образования Подмосковья», — отметил Бронштейн.

Сертификаты, полученные на чемпионате, можно использовать для оплаты дополнительного профессионального образования, дополнительного образования для школьников или на приобретение технических средств реабилитации.

Возможность награждать победителей целевыми сертификатами появилась благодаря межведомственной работе нескольких министерств по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Мы отмечаем большой интерес к мероприятию в регионах и всестороннюю поддержку чемпионата со стороны региональных администраций. Уверен, что все участники „Абилимпикс“ могут добиться успеха и в других проектах президентской платформы „Россия — страна возможностей“, продемонстрировать многогранность своих талантов и реализовать профессиональный и творческий потенциал», — подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

460 победителей чемпионата «Абилимпикс» получат сертификаты в 66 субъектах Российской Федерации. Награды вручаются среди школьников, студентов и специалистов. 154 участника получат сертификаты на 100 тысяч рублей за первое место, 154 участника — сертификаты на 75 тысяч рублей за второе место, 152 конкурсанта — сертификаты на 50 тысяч рублей за третье место.

«Движение „Абилимпикс“ — это системная работа по мотивации людей с инвалидностью, по выстраиванию их профессиональной траектории. А приобретенные технические средства реабилитации помогут реализовать свой потенциал на учебе и на рабочем месте. Сертификаты позволят людям с инвалидностью получить дополнительное образование и стать специалистами с более широким набором компетенций, что увеличит возможности для самореализации. И это важно не только для развития социальной сферы, но и положительно отразится на экономике региона, где живут и работают такие специалисты», — рассказал руководитель Национального центра «Абилимпикс», проректор Института развития профессионального образования Игорь Грибанов.