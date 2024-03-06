Подмосковье 06 марта 2024, 13:53 Чемпионат по поло на снегу пройдет в Дмитрове Московский Поло Клуб

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Чемпионат по поло на снегу состоится на базе Московского Поло клуба в Дмитрове 9 марта. Соревнования начнутся в 13:00, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Зимнее поло — это увлекательное шоу для зрителей и экстремальное испытание для спортсменов. В каждой команде по три игрока, мяч вместо белого — оранжевый. Специальная амуниция есть и у лошадей — подковы с длинными шипами и резиновой прослойкой, чтобы не морозить копыта.

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Игры пройдут с участием спортивного комментатора, так что у гостей будет возможность ознакомиться с правилами непосредственно на турнире. Кроме того, все желающие смогут записаться на пробное занятие в клубе.

Отметим, что Московский Поло клуб считается родиной этого вида спорта в современной России.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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