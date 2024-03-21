Подмосковье 21 марта 2024, 17:57 Чемпионат по пляжному регби «Кубок камня» пройдет в Химках 23 марта Пресс-служба администрации г.о. Химки

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На базе Центра пляжных видов спорта в Химках 23 марта состоится чемпионат по пляжному регби «Кубок камня». В соревнованиях примут участие более 80 спортсменов из разных уголков России.

«В прошлом году ко дню рождения клуба мы решили провести турнир по пляжному регби среди наших команд-друзей и сделать его ежегодным. Назвали этот турнир с отсылкой к названию нашей команды», — поделился один из организаторов соревнований Дмитрий Черняев.

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Особенностью этого чемпионата является его уникальный трофей — каменный кубок. Он выполнен из гранита и украшен острыми прутьями из различных сплавов. Создал кубок своими руками один из спортсменов.

Начало турнира запланировано на 12:30 по адресу: улица Кирова, строение 24. Организаторы приглашают всех желающих — вход на мероприятие свободный.

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