Чемпионат по мотогонкам на льду пройдет в Луховицах 22–23 января

Чемпионат России и Кубок РФ по мотогонкам на льду пройдет в городском округе Луховицы 22 и 23 января. Соревнования пройдут в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщили в Комитете по туризму региона.

22 января на стадионе «Спартак» состоится первый этап Высшей лиги чемпионата России по мотогонкам на льду. 23 января там же пройдут соревнования первого этапа командного Кубка России.

В соревнованиях примут участие команды из Новосибирска, Тольятти, Глазова, Саранска, Каменск-Уральского, Башкирии и Луховиц.

Билеты для взрослых будут стоить 200 рублей, для детей до 14 лет — 50 рублей. Соревнования будут стартовать в 12:00.