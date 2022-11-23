Подмосковье 23 ноября 2022, 09:21 Чемпионат по мини-футболу среди трех регионов стартовал в Серебряных Прудах

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Участие в чемпионате по мини-футболу в Серебряных Прудах принимают спортсмены из Подмосковья, Рязанской и Тульской областей. Всего сыграют 10 команд. Завершится чемпионат по мини-футболу в феврале 2023 года.

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«Играют в один круг каждый с каждым. Кто больше набрал очков за весь этот период, определит победителя и призеров. Завершится все Кубком закрытия», — рассказал начальник отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа Серебряные Пруды Михаил Жуков.

Посвящен чемпионат 80-летию Сталинградской битвы. Серебряные Пруды — родина полководца Василия Чуйкова, чья 62-я армия внесла огромный вклад в победу под Сталинградом. Солдаты под его командованием взяли главный удар на себя и сдержали натиск противника на волжских берегах. За это командир армии Василий Чуйков был удостоен ордена Суворова I степени.

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