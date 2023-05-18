18 мая 2023, 13:31
Чемпионат по легкой атлетике среди спортсменов с ОВЗ прошел в Подмосковье
Более 100 спортсменов-инвалидов выступили на чемпионате Подмосковья в Подольске. По результатам этих соревнований будет сформирована сборная для участия в летней всероссийской спартакиаде.
В соревнованиях приняли участие жители Подмосковья с ограниченными возможностями здоровья. День был разбит на две части: первенство и чемпионат региона. В первом выступали юноши и девушки в возрасте до 18 лет, во втором — спортсмены от 18 лет.
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В зависимости от возможностей здоровья, спортсмены бежали дистанции 100, 200, 400, 800, 1,5 тысячи метров, а также выполняли прыжки в длину, толкание ядра и метание диска.
По результатам соревнований будет сформирована сборная для участия в летней всероссийской спартакиаде.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Подольск
Инвалиды
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