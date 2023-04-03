Подмосковье 03 апреля 2023, 13:14 Чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров стартовал в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Пенсионеров Подмосковья приглашают на областной чемпионат по компьютерному многоборью. Соревнования пройдут в четыре этапа.

«Участники смогут показать свои навыки на каждом из них. Лучшие войдут в состав команды региона, которая будет участвовать 22 июня в 13 Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью в Москве», — сообщили в министерстве социального развития Московской области.

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Муниципальный этап чемпионата завершится 30 апреля, областной пройдет с 1 по 10 мая заочно, третий этап, на котором пройдут тестирования по заданным темам, продлится с 11 по 15 мая дистанционно. Завершающий, четвертый, этап пройдет 18 мая. На нем участники продемонстрируют навыки использования поисковой системы «Яндекс», портала госуслуг и смартфонов, а также поборются за право войти в состав команды региона.

Для участия в чемпионате необходимо обратиться в клуб «Активное долголетие» по месту жительства. Ознакомиться с положением соревнований можно по ссылке.

Актуальное расписание занятий публикуется на портале «Активное долголетие». Для пенсионеров разработана масштабная программа бесплатных мероприятий, в числе которых мастер-классы, спортивные тренировки, экскурсии и многое другое. Проект реализуется в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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