Подмосковье 29 марта 2024, 12:12 Чемпионат по игре «Брейн-ринг» прошел в молодежном центре «Олимпиец» в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Шесть школьных команд выступили на открытом чемпионате по интеллектуальной игре «Брейн-ринг». В молодежном центре «Олимпиец» собрались ученики гимназии № 1, лицея № 6, лицея № 23, Воскресной школы, Москворецкой гимназии и школы «Траектория успеха».

Ребятам предстояло дать верный ответ на вопрос ведущего раньше соперников. В финале две команды набрали равное количество баллов, поэтому для них провели дополнительный раунд.

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По итогам игры чемпионом стала команда из гимназии № 1, вторыми стали ребята из лицея № 23, а бронза досталась лицею № 6.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Вскоре в молодежном центре «Олимпиец» пройдет открытый чемпионат по игре «Ворошиловский стрелок». Он состоится 25 апреля в 16:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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