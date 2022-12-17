Подмосковье 17 декабря 2022, 14:20 Чемпионат по борьбе в память заслуженного тренера СССР прошел в Наро-Фоминске

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Чемпионат по борьбе прошел в Наро-Фоминске в память Асланбека Дзгоева. Внуки заслуженного тренера СССР учредили денежные призы победителям и призерам.

Абсолютный чемпионат по вольной борьбе памяти заслуженного тренера СССР Асланбека Дзгоева стал традиционным турниром, проводимым Федерацией спортивной борьбы России. В этом году состязания прошли в Наро-Фоминске.

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Борцы встретились на суперфинале в схватке за абсолютное первенство. Чемпионом турнира стал Знаур Коциев из Москвы. В итоговой битве он победил борца из Крыма. Оба спортсмена являются представителями северо-осетинской школы вольной борьбы, одним из основоположников которой был Дзгоев. Отмечается, что именно он стоял у истоков развития борьбы в Советском Союзе и «запустил конвейер» чемпионов-вольников.

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«Асланбек Дзгоев — великий учитель, педагог, тренер. География его учеников распространяется не только на Россию, а на все страны бывшего СССР. Многие тренеры до сегодняшнего дня опираются на его методику», — отметил заслуженный тренер России, депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Ислам Калаев.

Для спортсменов была и материальная мотивация: внуки прославленного тренера учредили денежные призы победителям и призерам, а для абсолютного чемпиона была подготовлена специальная награда.

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