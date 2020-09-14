Чемпионат Московской области по бильярдному спорту прошел в Дмитрове

Бильярд вернулся в Подмосковье. Первый турнир после ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, провели в Дмитрове. 50 спортсменов представляли 15 округов.

Бильярд — это игра для всех. Среди множества столов, за которыми играли мужчины, можно было заметить и девушек.

Любители бильярдного спорта — это отдельная каста людей, определенная тусовка. Они называют себя шахматистами с шарами. Лица у всех сосредоточенные. Они продумывают удары на несколько шагов вперед.

Федерация бильярдного спорта Московской области существует год. За это время успели провести несколько турниров. На одних соревнованиях останавливаться не собираются. В планах популяризировать спорт среди школьников Подмосковья.

«Те школьники, которые не могут себе позволить в футбол играть, в хоккей, в гольф. Для этого есть бильярд. Очень интеллектуальная и солидная игра», — отметил Вадим Кайбелев, президент Федерации бильярдного спорта Московской области.

Будущие спортсмены уже могут познакомиться с бильярдом. 26 и 27 сентября в Дмитрове пройдет очередной турнир. Игроки померятся силами в дисциплине «Свободная пирамида».

В «Комбинированной пирамиде» победители уже известны. Среди мужчин победу одержал спортсмен из Раменского Юрий Галухин, на втором месте — Владислав Усачев из Королева, а бронзу разделили сразу два участника турнира: Александр Дедюшкин из Королева и Георгий Осипов из Дмитрова.

Среди женщин первое место заняла Светлана Ставицкая из Раменского, серебро ушло Арине Лавровой из Мытищ, а бронза досталась Надежде Щепиной из Дмитрова.