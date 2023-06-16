Подмосковье 16 июня 2023, 16:23 Чемпионат мира по заплыву на открытой воде пройдет в Солнечногорске 18 июня Министерство культуры и туризма МО

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В солнечногорском загородном клубе «Романтик» 18 июня состоится первый этап чемпионата мира X-WATERS 2023 по заплывам на открытой воде. В этот раз за звание лучшего поборются 880 участников. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Заплывы состоятся в водах Истринского водохранилища. Участникам предложат преодолеть дистанции в один, два и шесть километров, а также эстафету 3×1 километр и детские заплывы на 50 и 200 метров. Каждому финишировавшему участнику вручат особенную медаль. По итогам всех стартов отберут лучших пловцов.

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Мероприятие пройдет при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на сайте.

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