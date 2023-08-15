Подмосковье 15 августа 2023, 13:15 Чемпионат «Крылатое сердце России» прошел в Одинцове Телеканал «360»

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Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России» состоялся в Одинцовском округе. Состязания прошли на территории Московского конного завода № 1 в Горках-10. Упряжки с лошадьми преодолевали полосу препятствий, имитирующую городскую езду.

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За победу боролись профессионалы и любители со всей России. Шесть троек из Московской, Владимирской, Тверской и Нижегородской областей соревновались в мастерстве управления на маршруте. В этом году впервые участники состязались как в одиночной езде, так и в умении быстро собрать тройку.

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Первое место и в паркуре, и в стиле заняла тройка Московского конного завода № 1. В составе команды была ганноверская кобыла Рада, для которой этот чемпионат стал последним в карьере. После 10 лет постоянных тренировок и выступлений она отправляется на заслуженный отдых.

Рада завоевала не один десяток наград: побеждала на этапах Кубка мира и выступала за сборную России. В паре с мастером спорта Анатолием Шишковым она стала победительницей чемпионата Евразии по конкуру в 2019 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил финал турнира на Кубок Александра Овечкина и поблагодарил организаторов и спортсменов.

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