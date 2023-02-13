13 февраля 2023, 09:39
Чемпионат и первенство ЦФО по универсальному бою прошли в Домодедове
Стадион «Авангард» в Домодедове принял чемпионат и первенство ЦФО по универсальному бою. Участниками стали свыше 500 спортсменов от 12 лет.
Директор организации «Спортивная Федерация „Универсальный бой“» Евгений Конзачаков рассказал, что Подмосковье — самое удачное место для подобных турниров. В Домодедове они прошли во второй раз. Участники прибыли туда из 11 регионов страны.
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«Спортсмены показывают зрелищные бои, особенно взрослые. Этот вид спорта с каждым годом все больше развивается в России», — отметил старший тренер спортшколы «Олимп» Натиг Алиев.
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Победители соревнований выступят на первенстве России в марте.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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