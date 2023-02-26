26 февраля 2023, 15:18
Чемпионат и первенство Подмосковья по смешанному боевому единоборству прошли в Серпухове
В Серпухове состоялись чемпионат и первенство Московской области по смешанному боевому единоборству. В турнире поучаствовали более 170 лучших борцов региона.
Главным призом для спортсменов стало членство в сборной команде Подмосковья.
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«На данном турнире отбираются сильнейшие бойцы для дальнейших выступлений на первенстве ЦФО и чемпионатах страны и мира», — сообщил руководитель судейской коллегии региона по СБИ ММА России Армен Гулян.
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Серпухов в третий раз становится местом проведения спортивного мероприятия.
«Отрадно, что соревнования, которые проходят в нашем спортивном зале, приурочены ко Дню защитника Отечества. Пусть ваш спортивный дух и сила поможет в турнире и обычной жизни», — пожелала замглавы администрации Серпухова Анастасия Курбатова.
Кроме места в подмосковной сборной победителям вручили кубки и медали.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Серпухов
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