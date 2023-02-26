Подмосковье 26 февраля 2023, 15:18 Чемпионат и первенство Подмосковья по смешанному боевому единоборству прошли в Серпухове

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В Серпухове состоялись чемпионат и первенство Московской области по смешанному боевому единоборству. В турнире поучаствовали более 170 лучших борцов региона.

Главным призом для спортсменов стало членство в сборной команде Подмосковья.

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«На данном турнире отбираются сильнейшие бойцы для дальнейших выступлений на первенстве ЦФО и чемпионатах страны и мира», — сообщил руководитель судейской коллегии региона по СБИ ММА России Армен Гулян.

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Серпухов в третий раз становится местом проведения спортивного мероприятия.

«Отрадно, что соревнования, которые проходят в нашем спортивном зале, приурочены ко Дню защитника Отечества. Пусть ваш спортивный дух и сила поможет в турнире и обычной жизни», — пожелала замглавы администрации Серпухова Анастасия Курбатова.

Кроме места в подмосковной сборной победителям вручили кубки и медали.

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