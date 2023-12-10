Подмосковье 10 декабря 2023, 22:55 Чемпионат и первенство по всестилевому карате завершились в Наро-Фоминске Телеканал «360»

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Чемпионат и первенство Наро-Фоминского городского округа по всестилевому карате провели в спорткомплексе «Зодиак». В соревнованиях приняли участие более 100 юношей и девушек.

Всестилевое карате — относительно молодой, созданный в России вид единоборств, представляющий собой объединение в рамках одной спортивной федерации нескольких разновидностей карате. Для победы в поединке по правилам необходимо проявить настоящие бойцовские качества.

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Семиклассник Александр Шурыгин из поселка Молодежный занимается карате с раннего детства. Он завоевал на этом турнире золотую медаль, которая пополнит его внушительную коллекцию.

«Карате мне дает силу и уверенность, а также технику, чтобы заниматься. Это хобби мое. Этот турнир дает опыт, технику и медали», — поделился впечатлениями Александр Шурыгин.

Отметим, что медалей на турнире разыгрывалось немало — награждались участники, занявшие призовые места в своих весовых категориях и различных дисциплинах.

«Мне искренне хочется пожелать всем абсолютно достичь высоких целей, но здесь на соревнованиях нужно уважать друг друга, уважать своего соперника для того, чтобы победить», — подчеркнул председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Победители и призеры прошедшего турнира помимо медалей, получили путевку на чемпионат Московской области, который пройдет в начале 2024 года.

«Здесь на татами собираются представители разных направлений карате и есть возможность получать больше опыта, получать больше технических навыков при работе со спортсменами из других направлений. Уважай, тренируйся, побеждай!» — отметил президент Федерации всестилевого карате Наро-Фоминского городского округа Денис Буздыгар.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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