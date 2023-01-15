Подмосковье 15 января 2023, 13:21 Чемпионат и первенство области по авиамоделям прошли в Подольске

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В Подольске прошли соревнования по зимним гонкам на авиамоделях. В чемпионате участвовали команды из Москвы, Подольска, Королева, Лосино-Петровского и других городов. Экипажи выступали в двух возрастных группах: юниоры и взрослые.

«Соревнования проводятся по гоночным авиамоделям. Экипажи проходят дистанцию пять километров с одной заправочной посадкой. Определяем победителя по минимальному времени гонки», — разъяснил главный судья соревнований Виталий Третьяченко.

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Бронзовый призер Кубка мира и двукратный чемпион России по авиамодельному спорту Никита Федоров рассказал, что данный вид спорта развивает технический склад ума, навыки рукоделия и понимания принципов механики. На эти соревнования он сконструировал модель, которая может развивать скорость до 300,2 километра в час.

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Конкуренцию Федорову составил обладатель третьего юношеского разряда — юниор Владимир Яркин, которого в авиамодельный спорт привел отец.

«Выступал в Калуге, Смоленске, Москве. Очень нравится заниматься этим спортом», — поделился Владимир.

В итоге первое и третье места заняли юниоры из Подольска, на втором оказались участники из Королева. Среди взрослых первым стал экипаж из Королева, второе место заняли подольские, третье — участники из Пушкина.

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