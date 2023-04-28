Подмосковье 28 апреля 2023, 02:30 Чемпионат ФСИН России по многоборью кинологов прошел в Одинцове

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Чемпионат федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по многоборью кинологов состоялся в Одинцове. В мероприятии приняли участие порядка 200 служебных собак в сопровождении 300 специалистов с разных уголков страны.

Питомцы обучены на поиск взрывчаток и важных улик для следствия. Один из участников турнира, пес по кличке Беркут в августе 2021 года помог найти велосипед пропавшей школьницы в Алтайском крае, что сыграло важную роль в поисковой операции.

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Качество подготовки служебных собак оценивается по трем дисциплинам: «Розыскной профиль», «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ» и «Поиск и обнаружение наркотических средств». Защитно-караульная служба питомцев включает в себя задержание, охрану и конвоирование преступников. В соревнованиях по общей дрессировке собаки проходили упражнения на послушание и ловкость и преодоление полосы препятствий.

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