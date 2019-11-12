Сборная Россия выиграла чемпионат Европы по тайскому боксу. Помогли в этом спортсмены из Подмосковья

С 3 по 11 ноября в Минске проходили чемпионат и первенство Европы по тайскому боксу. Соревнования объединили более 600 спортсменов из 24 стран. Победу одержала сборная России, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

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Во многом победа удалась благодаря спортсменам из Подмосковья: сборную региона в общероссийской представляли семь человек. Медали получили Анна Тарасова (золото, категория веса до 71 килограмма), Татьяна Шаркова (серебро, до 67 килограммов), Ирина Ларионова (серебро, свыше 75 килограммов), Екатерина Винникова (бронза, до 60 килограммов), Денис Колотыгин (серебро, до 75 килограммов), Лилия Оленюк (золото среди юниоров, до 51 килограмма), Игорь Курмышев (серебро среди юниоров, до 63 килограммов).

«Подмосковные спортсмены внесли значительный вклад в общекомандный успех, завоевав на соревнованиях в Беларуси семь медалей различного достоинства. Наши атлеты в очередной раз доказали, что заслуженно представляют цвета национальной сборной на различных международных стартах», — прокомментировал Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.

В итоге в общекомандном зачете победила сборная России. Второе и третье место заняли Белоруссия и Украина.