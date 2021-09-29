Чемпионат мастерства среди инвалидов «Абилимпикс» стартовал в Подмосковье

Свыше 800 человек с ограниченными возможностями здоровья примут участие в чемпионате «Абилимпикс», который уже стартовал в Подмосковье. Это школьники, студенты, специалисты.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что это уже VII Московский областной чемпионат «Абилимпикс».

На 36 областных площадках будут проводить соревнования по 88 компетенциям Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что чемпионат продлится в Подмосковье два дня. Само движение «Абилимпикс», по ее словам, развивают в регионе с 2015 года.

«Наши участники уже традиционно показывают свой высокий результат. Уверена, что и в этом году у них получится в лучшем виде продемонстрировать свои навыки и умения. Победители областного чемпионата представят регион на национальном чемпионате», — подчеркнула Каклюгина.

В прошлом году команда Московской области вошла в топ-3 и заняла третье место.

Это большое достижение, но нам есть к чему стремиться. Желаю всем удачи! Ирина Каклюгина.

«Абилимпикс» — это соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью. Их проводят для профессиональной ориентации и помощи в трудоустройстве.