Подмосковье 17 ноября 2023, 21:54 Чемпиона Подмосковья по быстрым шахматам определили в Домодедове Фото федерация шахмат Московской области

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В Домодедове прошел чемпионат Московской области по быстрым шахматам в личном зачете. Победителем стал Борис Савченко из Подмосковья, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

В турнире поучаствовали 74 шахматиста из четырех регионов страны и 15 муниципалитетов Подмосковья.

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Второе место среди мужчин занял Кирилл Козионов из Москвы, третье — Клементий Сычев из Московской области. Среди женщин лучшей признали Еизавета Петрова из столицы, второе место заняла Марья Киселева из Дмитрова и третье — Алена Демина из Москвы.

Также победителей и призеров определили среди мальчиков и девочек до 2011 годов рождения, участников с рейтингом не менее двух тысяч, отдельно — не менее 1,5 тысячи и ветеранов, которые старше 1963 года рождения.

Отдельно определили тройку лидеров из Московской области среди женщин, а также среди мужчин.

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