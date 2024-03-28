Подмосковье 28 марта 2024, 19:57 Чемпиона по чтению вслух выберут в Ступине 31 марта Администрация Ступино г.о.

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Отборочный тур чемпионата «Открой рот» по чтению вслух на русском языке проведут в ступинской центральной городской библиотеке. Мероприятие пройдет уже в эти выходные — 31 марта.

Участникам будет необходимо прочитать вслух отрывок, который они увидят впервые. Члены жюри оценят технику конкурсантов, а также артистизм.

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Победитель отборочного тура примет участие в суперфинале, который пройдет в российской столице. В рамках фестиваля «Красная площадь» ему предстоит сразиться за звание лучшего чтеца России.

Принять участие в соревнованиях может любой совершеннолетний желающий.

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