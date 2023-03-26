Подмосковье 26 марта 2023, 14:37 Чемпиона мира по кикбоксингу Вадима Украинцева поздравили с 57-летием в Дедовске

Читать 360tv в

В Дедовске поздравили чемпиона мира по кикбоксингу Вадима Украинцева с днем рождения. Поздравить прославленного бойца приехали «Ночные волки», бизнесмены, его ученики и просто соседи.

Вадим Украинцев — фигура культовая. Простой паренек из Дедовска завоевал мировое имя, а сейчас вдохновляет и учит побеждать подрастающих спортсменов. В Дедовске он возглавляет секцию единоборств. В свой день рождения Украинцев посетил тренировку в спортивном клубе «Профи-спорт», который был основан еще в 1988 году.

«Мы продолжаем общее дело Вадима Владимировича, тренируем детей и взрослых Дедовска. Все, что тренер в нас заложил, мы передаем своим подопечным. У нас уже и мастера спорта, и чемпионы России. Все, что тренера вложили в нас, все это сказалось на благо общества. Воспитываем в детях только хорошие качества — мужество, силу, умение постоять за себя в трудной ситуации», — выразил слова благодарности ученик Украинцева, тренер Константин Киселев.

Поздравить чемпиона приехали его соратники, байкеры из клуба «Ночные Волки».

Чемпион поблагодарил за поздравления и пожелал юному поколению спортсменов «любить свою родину, гордо петь свой гимн, чтить родной флаг, а за границу ездить в первую очередь для того, чтобы в спортивных состязаниях доказать, что мы — сильнейшая держава».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».