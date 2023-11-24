Подмосковье 24 ноября 2023, 14:46 Чемпион мира по спортивному туризму Леонид Калиновский провел встречу в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Чемпион мира и Европы по спортивному туризму Леонид Калиновский встретился с тренерами и воспитанниками школы имени Горелова в Химках. Мероприятие прошло в пресс-центре стадиона «Арена Химки».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил, что на таких встречах именитые спортсмены открывают секреты мастерства. Это помогает юниорам добиваться новых побед и получать спортивные разряды.

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«Леонид Калиновский сумел трижды покорить призовой пьедестал на чемпионатах мира и стать лучшим на европейском первенстве. На встрече он рассказал, как улучшить свои результаты и что нужно, чтобы войти в состав лучших из лучших по спортивному туризму», — поделился Валентин Герасимов.

Леонид Калиновский считает, что ребятам для начала нужно уделять внимание физподготовке, а еще воле и интеллекту. Победу обеспечивает не только скорость и сила, но также стратегия и точные расчеты.

«Сотрудники спортшколы имени Горелова регулярно организуют в городе соревнования по спортивному туризму, которые привлекают атлетов со всей России. Напомню, что школа попала в рейтинг лучших спортивных учреждений Московской области с высоким уровнем достижений воспитанников по итогам 2022 года», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в регион во время новогодних праздников.

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